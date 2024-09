Duas carretas baú e carreta tanque se chocaram na BR-251 e tráfego, no domingo, foi reduzido a uma pista

Segunda 30/09/24 - 8h04

Divulgação do Corpo de Bombeiros, às 4h39m:Na manhã deste domingo (29/09/24) o Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para atendimento a um acidente de trânsito envolvendo 02 carretas baús e 01 carreta tanque, essa última carregada com 26 toneladas de amônia anidra, na rodovia federal BR-251, KM 478.Ao chegar ao local, a equipe de bombeiros militar deparou com as carretas colididas na rodovia, felizmente não houve vítimas lesionadas e nem vazamento e/ou derramamento das cargas.Após análise da situação, a equipe de bombeiros militar, munida de equipamentos de proteção individual (EPIs) e com uso de técnicas e equipamentos específicos à atividade de salvamento veicular, identificou que ocorreu um expressivo vazamento de óleo na rodovia.Diante disso, foi realizado aplicação de substância específica para absorção do referido combustível e eliminar o risco de derrapagem.O trânsito fluiu de maneira parcial em meia pista no sistema "pare e siga" até a remoção dos veículos.A PRF compareceu à cena do fato para o registro de ocorrência de trânsito, controle do tráfego e demais procedimentos inerentes a situação.