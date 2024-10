Previsões falam em bolha de calor até 8 de outubro, em partes do Brasil. E admitem uma chuva na região de Montes Claros no dia 9 de outubro

Terça 01/10/24 - 6h56

Temperaturas mais altas em parte do Brasil têm datas diferentes para cessar segundo diferentes institutos de meteorologia.



Para uns, será nesta quarta, para outros, no dia 8.







Segundo o Climatempo, O Brasil enfrenta nova onda de calor no início de outubro, que deve se estender até o dia 8.



A massa de ar quente e seco voltou a se intensificar desde o último domingo (29), elevando as temperaturas nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste.



No interior de São Paulo, Tocantins, Centro-Oeste e interior do Nordeste, as temperaturas devem ficar de 3 a 5°C acima da média, alcançando picos de 38°C a 39°C.



Em cidades como Cuiabá (MT) e Corumbá (MS), a previsão é de máximas entre 40°C e 42°C durante esse período.





MONTES CLAROS





Uma primeira chuva na região de M. Claros foi antevista para 9 de outubro.