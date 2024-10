Caça russo quase bateu contra jato militar americano durante interceptação no Alasca

Terça 01/10/24 - 7h07

Caça russo realizou manobra perigosa e quase colidiu com um jato americano durante uma interceptação perto do Alasca, de acordo com a Força Aérea dos Estados Unidos.



O fato ocorreu na semana passada quando um caça americano fez abordagem rotineira a uma aeronave russa sobrevoando o espaço aéreo internacional na região.



O general Gregory Guillot, da Força Aérea dos EUA, criticou a "conduta antiprofissional" do piloto russo, afirmando que a manobra foi "insegura e colocou todos em perigo".



O vídeo divulgado pelo Serviço de Distribuição do Exército dos EUA (DVIDS) mostra o momento em que o caça russo Su-35 passa perigosamente próximo ao jato americano, provocando a reação do piloto.



O Comando de Defesa Aeroespacial dos EUA (NORAD) havia relatado em 23 de setembro a presença de quatro aeronaves militares russas na Zona de Identificação de Defesa Aérea do Alasca, ressaltando que essa atividade ocorre regularmente e não é considerada uma ameaça.



A embaixada russa em Washington não comentou o incidente.