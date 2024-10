"Pedi uma pizza e não tá vindo". Com esta senha, PM entende pedido de socorro e liberta mulher na região de Brasília

Terça 01/10/24 - 7h12

Mulher mantida em cárcere privado em Samambaia, no Distrito Federal, usou ligação ao 190 fingindo pedir uma pizza como forma de pedir socorro.



A Polícia Militar do Distrito Federal divulgou o áudio nesta segunda-feira (30).



O fato ocorreu na madrugada de domingo (29), quando ela fez o contato e o atendente percebeu que era um pedido de ajuda urgente.





O policial entendeu a situação e enviou uma equipe ao local.



Ao chegarem, a mulher correu para fora da casa, relatando que era mantida em cárcere privado, além de sofrer estupro e tortura.



Ela informou que o agressor, de 60 anos, a ameaçava com uma faca e a impedia de ter contato com outras pessoas.



O homem foi preso e autuado pela Lei Maria da Penha.