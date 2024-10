Rapaz de 21 anos bate moto contra poste em bairro de M. Claros, já na madrugada desta terça-feira

Terça 01/10/24 - 7h36

Divulgado pelo Samu, às 6h36m:



Samu socorre motociclista após colidir em poste em Montes Claros



O SAMU foi acionado para prestar atendimento a um motociclista após ele colidir em um poste na Praça Nosso Lar, no bairro São Judas Tadeu II, em Montes Claros, no início da madrugada desta terça-feira (1º).



O jovem de 21 anos foi socorrido com fratura de fêmur, uma lesão dilacerante no pé direito e escoriações na boca e nos membros inferiores.



A equipe do SAMU prestou o primeiro atendimento ao paciente no local e, em seguida, o encaminhou para a Santa Casa de Montes Claros.