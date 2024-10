Israel avisa a moradores de 20 cidades no Líbano para que deixem suas casas e avança com tropas e fuzilaria aérea. Forças do Iêmen disparam foguetes contra Telaviv. Estados Unidos tentam saída diplomática

Terça 01/10/24 - 8h12

Israel disse que lançou uma operação terrestre "limitada" contra alvos do Hezbollah no sul do Líbano nesta terça-feira (1º), envolvendo tropas do Exército e apoio da Força Aérea.



Mais de 20 cidades do sul do Líbano receberam aviso para que seus moradores evacuem a área, visando à própria segurança, de acordo com o porta-voz militar israelense.



O Hezbollah reagiu com o lançamento de mísseis contra alvos em Israel, incluindo Tel Aviv.



A milícia Houthi, do Iêmen, também afirmou ter disparado foguetes em direção a Israel.



O Hezbollah tem realizado bombardeios no norte de Israel desde outubro de 2023, em solidariedade ao Hamas e aos conflitos na Faixa de Gaza.



A operação de Israel busca atingir alvos do Hezbollah que representam ameaças ao território israelense.



Os Estados Unidos apoiaram a necessidade de ataques ao longo da fronteira e mantêm conversas com autoridades israelenses para encontrar solução diplomática que garanta a segurança dos civis.