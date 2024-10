Relatadas 7 mortes em tiroteio ao sul de Telaviv, o antigo porto bíblico de Jope

Terça 01/10/24 - 14h50

A polícia israelense confirmou:



Um tiroteio no bairro de Jaffa, ao sul de Tel Aviv (o antigo porto bíblico de Jope), nesta terça-feira (1º), resultou em diversos feridos.



De acordo com o portal de notícias Ynet, dois agressores saíram do metrô e dispararam contra várias pessoas na Avenida Yerushalayim.



Inicialmente que nove pessoas foram feridas, com quatro delas em estado crítico, sendo encaminhadas aos hospitais Ichilov, em Tel Aviv, e Wolfson, em Holon.



A agência de notícias Reuters informou que o ataque resultou em oito mortes.