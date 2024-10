Ataques foram disparados também contra Jerusalém, com até 500 mísseis. Espaço aéreo de Israel foi fechado para pousos e decolagens. (Biden e sua vice estão reunidos na "sala de situação" para acompanhar os relatos militares)

Terça 01/10/24 - 15h41

Tel Aviv e também Jerusalém foram alvos de mísseis lançados pelo Irã, que cumpre ameaças feitas após ações contra o Hezbollah.



Em Tel Aviv, pelo menos 200 a 500 mísseis foram disparados.



Uma segunda onda de ataques atingiu Jerusalém 10 minutos depois.



Um atentado separado em estação de trem em Jaffa, ao sul de Tel Aviv, deixou oito mortos e sete feridos.



O espaço aéreo israelense foi fechado, interrompendo todas as decolagens e pousos no Aeroporto Internacional Ben Gurion.



A população foi instruída a seguir as orientações do Comando da Frente Interna e permanecer em espaços protegidos durante os alertas.



As Forças de Defesa de Israel (IDF) afirmaram estar prontas para ações defensivas e ofensivas para proteger o país.



SALA DE SITUAÇAO





Nos Estados Unidos, o presidente Biden e a vice presidente estao na sala de situação para acompanhar os acontecimentos no Oriente Médio.