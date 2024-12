Mega desta terça-feira vai a 55 milhões de reais

Terça 26/11/24 - 6h52

A Mega-Sena promete um prêmio de R$ 55 milhões para quem acertar as seis dezenas no sorteio desta terça-feira (26), marcado para às 20h.



No último concurso, realizado no sábado (23), ninguém ganhou o prêmio principal.



As apostas podem ser feitas até as 19h em casas lotéricas ou pela internet.



O valor mínimo para participar é de R$ 5 – confira como apostar online.



Os sorteios da Mega-Sena acontecem três vezes por semana: às terças, quintas e sábados.