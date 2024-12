Venezuela aumenta pressão sobre embaixada da Argentina, atualmente sob custódia do Brasil na capital Caracas

Quinta 28/11/24 - 22h09

O regime de Nicolás Maduro foi acusado de cortar o fornecimento de água, luz e limitar a entrada de alimentos na Embaixada da Argentina na Venezuela, atualmente sob custódia do Brasil.



A denúncia, feita pela oposição venezuelana nesta quinta-feira (28), envolve seis opositores ao regime que estão asilados no local, em Caracas.



Trabalham com María Corina Machado, líder da oposição.



Desde setembro, forças de segurança cercam o prédio, intensificando o isolamento.



O Brasil assumiu a responsabilidade pela embaixada em julho, após Maduro expulsar diplomatas argentinos.



O candidato Edmundo González, exilado na Espanha, declarou que as ações violam direitos humanos e acordos internacionais de proteção diplomática.



A oposição acusa Maduro de ignorar o tratado, agravando as tensões.