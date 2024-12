Putin diz ao mundo que seu novo míssil "transforma tudo em pó", com temperaturas de até 4 mil graus, como a do Sol

Quinta 28/11/24 - 23h14

O presidente russo, Vladimir Putin, destacou nesta quinta-feira (28) o poder destrutivo do míssil hipersônico Oreshnik, afirmando que ele é capaz de "transformar tudo em pó".



Foi durante reunião da Organização do Tratado de Segurança Coletiva (CSTO) no Cazaquistão.



Disse que foi forçado a usar o Oreshnik em combate devido a ataques com armas de longo alcance autorizados por países que apoiam a Ucrânia.



A arma foi apresentada oficialmente ao mundo em 21 de novembro, durante um ataque à cidade de Dnipro.



Com alcance médio, o míssil transporta múltiplas ogivas que se dispersam ao entrar na atmosfera, dificultando a interceptação por sistemas de defesa.



O Oreshnik atinge velocidades de Mach 10 (cerca de 3 km/s) e provoca temperaturas de até 4.000 graus no impacto, destruindo completamente alvos, inclusive os altamente protegidos.



Após o lançamento, Putin ordenou a produção em massa do míssil, reforçando o poder militar russo.