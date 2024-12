Economistas, em coro, acham que o corte de gastos anunciado pelo governo é insuficiente para reduzir a dívida pública nas alturas

Quinta 28/11/24 - 23h30

Um dia depois, os cortes de gastos anunciados pelo governo foram recebidos com ceticismo por economistas, de maneira geral, embora elogiados pelos bancos, através de nota da Febraban.



Consideram os cortes insuficientes para garantir o cumprimento da meta fiscal e reduzir os riscos da dívida pública.



Dizem que as medidas, como a nova regra de reajuste do salário mínimo, geram economia modesta em 2025 e 2026, mas não asseguram o equilíbrio fiscal a longo prazo.