Depois do pacote de cortes, economia acredita que os juros no Brasil vão seguir altos, e subir a 12% neste ano

Sexta 29/11/24 - 7h27

O desapontamento do mercado com o pacote fiscal apresentado pelo governo entre quarta e quinta-feira impulsionou a expectativa de alta mais agressiva na taxa Selic pelo Copom.



Economistas preveem um aumento de 0,75 ponto percentual na próxima reunião, em 11 de dezembro.



O futuro presidente do BC, Gabriel Galípolo, evitou comentar as medidas, mas indicou que a taxa de juros deve permanecer em um nível mais "contracionista".



Já analistas dizem que a ampliação da isenção do IR para rendas de até R$ 5 mil comprometeu a credibilidade fiscal, exigindo postura mais rigorosa do Banco Central.



Muitos elevaram a estimativa da Selic para 12% neste ano.