Dólar fechou pela primeira vez acima dos seis reais. Queda na semana chegou a 3,21%

Sexta 29/11/24 - 18h41

O dólar encerrou novembro em alta de 3,8%, cotado a R$ 6, após atingir R$ 6,11 durante o dia.



Na semana, a moeda acumulou alta de 3,21%.



O Ibovespa, que chegou a operar em alta de 0,85% nesta sexta-feira (29), fechou novembro com recuo de 3,12%, refletindo o pessimismo no mercado.





Arthur Lira, presidente da Câmara, disse que a responsabilidade fiscal é “inegociável” e que medidas que impliquem renúncia de receitas só serão discutidas após avaliação cuidadosa no próximo ano.