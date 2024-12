Deputados e senadores têm 3 semanas para aprovar o pacotão do corte de gastos

Sexta 29/11/24 - 22h01

Nessas últimas semanas de 2024, o Congresso Nacional concentrará esforços para aprovar as propostas econômicas.



Com o recesso parlamentar previsto para 22 de dezembro, deputados e senadores têm três semanas para discutir o pacote de cortes de gastos, o Orçamento e a regulamentação da reforma tributária.



Câmar e Senado reforçaram o compromisso de concluir a votação das medidas fiscais até o fim do ano.



As aprovações são essenciais para o Orçamento de 2025.



O pacote de cortes, estimado em R$ 70 bilhões até 2026, inclui ajustes no salário mínimo, benefícios sociais e aposentadorias de militares.



Propostas outras, como alterações no abono salarial e no Fundeb, ainda serão enviadas ao Congresso.