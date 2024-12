Terça 03/12/24 - 11h50

Na manhã desta terça-feira (3), 2 aviões bateram na pista do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo.Um dos aviões, da Latam, seguia para Brasília.Vídeos mostram o comandante do voo informando os passageiros:- “Infelizmente, houve uma colisão durante o táxi com outra aeronave.- A aeronave não está em condições de prosseguir, mas uma substituta já está sendo preparada para o embarque", explicou o piloto