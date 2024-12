Unimontes anuncia processo seletivo para preencher 348 vagas de professores

Terça 03/12/24 - 16h38

Da Unimontes, às 15h54m:







A Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes) anuncia a abertura do processo seletivo unificado para a contratação de professores para o ano letivo de 2025. O anúncio será feito formalmente na edição de amanhã do diário Oficial Minas Gerais



O calendário e as informações completas incluindo remuneração e detalhes sobre o processo seletivo serão publicadas na página oficial da Unimontes e no diário oficial Minas Gerais deste sábado (30).



Serão oferecidas 348 vagas, distribuídas entre todos os cursos e departamentos da universidade. As oportunidades são destinadas a especialistas, mestres e doutores.



O processo seletivo será simplificado, com a avaliação dos candidatos baseada na análise do currículo Lattes, onde serão avaliadas experiências técnica, científica, docente e profissional dos candidatos. As inscrições poderão ser feitas gratuitamente, pela internet.



Os contratos serão temporários, com vigência de fevereiro a 31 de dezembro de 2025. O reitor da Unimontes, Wagner de Paulo Santiago, enfatiza a importância da contratação para suprir as demandas dos novos cursos e para complementação do quadro docente da instituição. A intenção é que todos os docentes estejam devidamente contratados para o início do semestre letivo, em fevereiro.



A presidente da Comissão de Processo Seletivo, Tânia Marta Maia Fialho, reforça o compromisso da Unimontes em garantir uma seleção transparente e eficiente, assegurando a qualidade do ensino na instituição.