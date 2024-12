STF recomeça nesta quarta-feira o julgamento sobre as plataformas digitais e o conteúdo ali exibido

Quarta 04/12/24 - 7h08

O STF retoma nesta quarta-feira (4) o julgamento sobre como as plataformas digitais podem ser responsabilizadas por conteúdos dos usuários.O processo analisa se o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que exige ordem judicial para responsabilizar as redes, deve ser mantido ou alterado.Dois casos concretos são analisados: um sobre dados usados em um perfil falso e outro sobre postagens ofensivas.Críticos do modelo atual afirmam que ele dificulta reparação às vítimas, devido à lentidão da justiça, e perpetua danos causados por conteúdos nocivos.As empresas defendem o sistema vigente, alertando para os riscos de censura e excesso de judicialização, o que pode comprometer a liberdade de expressão.O ministro Dias Toffoli começou a dar o seu voto.Alexandre de Moraes destacou que eventos como o 8 de janeiro expuseram a ineficiência da autorregulação das plataformas.