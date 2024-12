Ganhador da Mega-Sena morreu subitamente 24 dias após receber o prêmio de 201 milhões de reais

Quarta 04/12/24 - 19h05

Antonio, o apostador que venceu o sorteio da Mega-Sena, morreu nesta quarta-feira (4) aos 74 anos, em Cuiabá.



Morreu, 24 dias após retirar o prêmio de R$ 201 milhões.



Pecuarista, ele sofreu mal súbito durante atendimento odontológico, segundo a família.



A Polícia Civil investiga a causa da morte e aguarda os resultados da necrópsia.



Ele ganhou sozinho um dos 10 maiores prêmios da história da Mega-Sena, acertando as dezenas 13, 16, 33, 43, 46 e 55 com aposta simples de R$ 5.



Retirou o prêmio no dia 11 de novembro.



Nascido no Mato Grosso, o ganhador trabalhava com compra e venda de gado e deixou quatro filhos.