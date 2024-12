"Amigo, esquece o trabalho, você está milionário!...". Assim, ganhador da Mega foi acordado e ficou sabendo que ganhou 74,7 milhões de reais

Quinta 05/12/24 - 7h09

Um dos ganhadores do bolão de R$ 74,7 milhões da Mega-Sena, em Araras (S. Paulo), foi surpreendido com a notícia pela atendente da lotérica.



Ao ligar para o ganhador, ela funcionária brincou:



"Amigo, esquece o trabalho, você está milionário!..."







A aposta foi feita por meio de bolão organizado pela lotérica, com três participantes, que pagaram R$ 22,50 cada.



Agora, cada um receberá cerca de R$ 25 milhões.



O bolão foi oferecido pelo WhatsApp, procedimento comum para clientes fiéis.



O jogo foi montado com números aleatórios no fim do expediente.



Este é o maior prêmio já registrado para um morador da cidade paulista .