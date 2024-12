Quinta 05/12/24 - 20h57

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas no último sorteio da Mega-Sena, e o prêmio acumulou para R$ 27 milhões no próximo sorteio, sábado (7).



Os números sorteados: 14 - 24 - 25 - 31 - 33 - 60.





Quinta: 21 apostas vencedoras, cada uma levando R$ 77.162,16.



Quadra: 1.821 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 1.271,20 para cada.