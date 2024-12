Revelado também: ganhador da Mega em S. Paulo tinha 25 reais na conta e jogou para ajudar a atendente

Quinta 05/12/24 - 21h03

Um dos três ganhadores do bolão premiado com R$ 74,7 milhões na Mega-Sena, em Araras (S. Paulo), comprou sua cota de R$ 22,50 para ajudar a atendente da lotérica a bater a meta, mesmo tendo só R$ 25 na conta.



O dono da lotérica descreveu o homem como uma pessoa simples, que ficou com apenas R$ 2,50 na conta após a aposta.



O prêmio, sorteado na última terça-feira (3), ainda não foi retirado pelos vencedores.



Dois ganhadores já buscaram os bilhetes na lotérica, mas o terceiro ainda não apareceu.



A atendente Bruna foi quem acordou um dos ganhadores para dar a notícia.



Ele ficou surpreso e não acreditou de imediato.



Cada cota renderá cerca de R$ 24,9 milhões.



O prêmio foi o maior já registrado na cidade.