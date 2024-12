A 176 quilômetros de M. Claros, Polícia Federal cumpre 8 mandados de buscas, nesta sexta-feira. Operação investiga compra de votos

Sexta 06/12/24 - 11h29

jornal Estado de Minas, às 9h27m:PF investiga compra votos em cidade mineiraOperação acontece em Augusto de Lima, na Região Central de Minas Gerais; oito mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridosA Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira (6/12) a operação Cabrália, que investiga suspeitas de compra de votos no município de Augusto de Lima, na Região Central mineira.Segundo a corporação, foram expedidos oito mandados de busca e apreensão, cumpridos em endereços nos municípios de Augusto de Lima e Belo Horizonte. As buscas acontecem em seis residências, na sede da Prefeitura de Augusto de Lima e em um escritório em um posto de combustíveis na cidade.A ação foi autorizada pela Justiça Eleitoral de Buenópolis, também da Região Central, após uma representação do Ministério Público de Buenópolis.Segundo a Polícia Federal, a investigação começou após denúncias de que um candidato teria distribuído autorizações para abastecimento de combustível no dia das eleições municipais deste ano, prática proibida pela legislação eleitoral.A corporação também informou que o objetivo da operação é coletar provas sobre "o crime de captação ilícita de sufrágio e identificar outros envolvidos na suposta fraude".