Israel afirma que ajudou a derrubar o governo da Síria, após 5 décadas de domínio de uma só família

Domingo 08/12/24 - 12h30

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declarou neste domingo (8) que ações contra o Irã e o Hezbollah, conduzidas por Israel, tiveram impacto na queda do regime de Bashar al-Assad na Síria.



As ofensivas, disse ele, enfraqueceram os principais apoiadores do ex-presidente sírio, resultando em sua queda.



Netanyahu também ordenou o envio de tropas para as Colinas de Golã, território sírio ocupado por Israel desde 1967.



O regime de Assad caiu após 24 anos no poder, e em meio a uma ofensiva rebelde liderada pelo grupo jihadista Hayat Tahrir Al-Sham (HTS), que culminou na tomada de Damasco.