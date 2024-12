Mercado acredita que o Banco Central vá elevar a taxa básica de juros em 0,75% na próxima quarta-feira

Segunda 09/12/24 - 6h41

A incerteza fiscal no Brasil levou o mercado a prever que o Banco Central eleve a taxa básica de juros em 0,75 ponto percentual na próxima reunião, marcada para quarta-feira (11).



A Selic está em 11,25% ao ano.



A piora no cenário é atribuída ao anúncio do pacote de cortes de gastos e da isenção de Imposto de Renda para rendimentos de até R$ 5 mil, feito pela equipe econômica.



Agentes de mercado esperam o aumento de 0,75 ponto.



Caso a alta se confirme, será a terceira aceleração consecutiva do ciclo de aperto monetário, iniciado em setembro.