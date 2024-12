Helicóptero resgata homem de 60 anos perdido no mato, há vários dias, em Pedras de Maria da Cruz

Segunda 09/12/24 - 8h24

Dos Bombeiros, às 7h39m:



Na tarde de 03 de dezembro de 2024, o 8º Pelotão de Bombeiros Militar de Januária foi acionado para realizar buscas a um idoso desaparecido na comunidade de Riacho Buriti, zona rural de Pedras de Maria da Cruz.



Segundo a solicitante, o tio dela, J.L.F.M., de 60 anos, estava desaparecido desde a última segunda-feira (02/12/2024).



Ele foi visto pela última vez por volta das 6 horas da manhã, descalço e portando uma enxada, caminhando em direção à casa de sua irmã.



Embora familiares e amigos tenham iniciado as buscas ainda no mesmo dia, a chuva na região dificultou a localização.



A equipe de busca e salvamento deslocou-se até o local e iniciou os trabalhos nas proximidades do último sinal conhecido da vítima. Para otimizar os esforços, foi solicitado apoio ao canil do 7º BBM, que enviou uma equipe composta por dois cinotécnicos, acompanhados do cão Zeus, semovente certificado em Patrulha Rural de Pessoa Viva. Além disso, os militares utilizaram um drone com câmera térmica para realizar o mapeamento aéreo, enquanto buscavam nas áreas de mata, pastagens, riachos e trilhas da região.



Após seis dias de buscas intensivas, na tarde de domingo (08/12/2024), quando os militares concentraram as buscas em uma área de mata próxima a uma lagoa, foram encontradas as roupas que o idoso usava no dia do desaparecimento.



Com essa pista, as buscas foram intensificadas, cobrindo uma área aproximadamente 8 km distante do último ponto de avistamento.



Após uma varredura estratégica, os militares localizaram J.L.F.M., totalmente despido e deitado sob uma árvore, em estado de debilidade e desidratação, após dias sem alimentação e consumindo apenas água da chuva e de lagoas.



O idoso também enfrentou condições climáticas adversas ( chuva e calor) nos primeiros dias de seu desaparecimento.



Imediatamente, os primeiros socorros foram realizados. Dada a dificuldade de acesso ao local e o estado delicado de saúde da vítima, foi solicitado apoio da 3ª Companhia Especial de Operações Aéreas (CEOA) sediada em Montes Claros para resgatar o idoso por meio do Suporte Aéreo Avançado de Vida, uma operação aeromédica, Bombeiro/SAMU.



Após receber atendimento médico no local, J.L.F.M. foi transportado para a Santa Casa de Montes Claros.