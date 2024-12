Grupo especializado em furto de pivôs também foi descoberto no Norte de Minas. 4 pessoas foram presas; o sexto, em S. José do Rio Pardo, S. Paulo

Segunda 09/12/24 - 17h31

Da Polícia Civil, às 17h18m:



Integrantes de organização criminosa são indiciados pela PCMG



As investigações sobre um grupo especializado no furto de pivôs agrícolas, cometidos em diversas regiões do estado, foram concluídas pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).



Cinco suspeitos, quatro deles presos no dia 3 deste mês, nas cidades de Pirapora e Buritizeiro, Norte de Minas, foram indiciados por organização criminosa e furto qualificado e majorado.



Um sexto investigado, residente no município de São José do Rio Pardo, São Paulo, foi indiciado pelos crimes de organização criminosa e receptação qualificada.



Ele foi preso nesse domingo (8/12) ao desembarcar no Aeroporto de Viracopos, no estado paulista, pela Polícia Federal com apoio da Polícia Civil do Estado de São Paulo.





Apurações





O trabalho de apuração começou em fevereiro deste ano, após a prisão em flagrante de dois investigados pelo crime de receptação, na cidade de Montes Claros.



Na oportunidade, a dupla transportava componentes de pivôs de irrigação que haviam sido furtados nas cidades de Curvelo e Morro da Garça, região Central de Minas.





Além do prejuízo pelo furto dos pivôs agrícolas, os produtores rurais, quando se davam conta da subtração dos equipamentos, já haviam perdido plantações inteiras por falta de irrigação, causando grandes prejuízos financeiros.