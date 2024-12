Presidente da Argentina promete reduzir 90% dos impostos. E diz que vai devolver aos estados a sua autonomia tributária

Terça 10/12/24 - 23h57



O presidente argentino expressou seu desejo de que, no próximo ano, ocorra uma "competição fiscal real entre as províncias", com o objetivo de atrair mais investimentos – uma das principais metas de sua gestão.



Embora 2025 seja um ano eleitoral na Argentina, marcado pela renovação parcial do Legislativo, Javier Milei assegurou que seu governo não adotará políticas fiscais e monetárias expansivas.



"Seguiremos com nosso programa de ajuste para reduzir impostos, devolver recursos ao setor privado e avançar com uma agenda de reformas profundas", afirmou.



Também prometeu:



“Minha equipe está terminando nestes dias uma reforma tributária estrutural que vai reduzir em 90% a quantidade de impostos nacionais e devolverá para as províncias a autonomia tributária que nunca deveriam ter perdido”, afirmou o líder libertário.