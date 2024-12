O salário mínimo de 2025 segue incerto no Congresso, dependente de outras votações

Sexta 13/12/24 - 7h15

A definição do salário mínimo para 2025 permanece incerta, com o pacote fiscal do governo ainda em tramitação no Congresso.



A proposta altera a regra de valorização vigente, que considera a inflação medida pelo INPC e o crescimento do PIB de dois anos antes.



Com o INPC em 4,84% e o PIB de 2023 projetado em 3,2%, o salário mínimo poderia chegar a R$ 1.528.



No entanto, o Projeto de Lei Orçamentária enviado em agosto previa um valor menor, de R$ 1.509.



O pacote fiscal sugere limitar o aumento a 2,5%, o que reduziria o mínimo para cerca de R$ 1.518 e resultaria em menor impacto aos cofres públicos.





A votação do Orçamento no Congresso está prevista para os dias 18 e 19 de dezembro, deixando pouco tempo para ajustes.