A 15 km de Francisco Sá: "... ficaram perdidos em uma mata com vegetação extremamente fechada, local de difícil acesso e topografia irregular"

Domingo 15/12/24 - 8h32

Dos Bombeiros, domingo, 1h48M









No início da noite deste sábado (14/12/24) o Corpo de Bombeiros Militar em Fco Sá foi acionado para realizar buscas de pessoas perdidas/ desaparecidas em mata, na fazenda denominada Junco, zona rural de Fco Sá a cerca de 15 km do perímetro urbano.



Segundo informações colhidas dos homens de 46 e 63 anos estavam realizando a medição do terreno de uma fazenda quando por volta das 15h00min ficaram perdidos em uma mata com vegetação extremamente fechada, local de difícil acesso e topografia irregular.



Após análise da situação a equipe de bombeiros militar, munida de equipamentos de proteção individuais e com emprego de técnicas específicas de salvamento e buscas de pessoas perdidas/ desaparecidas, conseguiu localizar e resgatar os desaparecidos que se encontravam com sinais de desidratação, cansados e com escoriações leves, eles foram entregues aos cuidados de familiares.



Os trabalhos de buscas duraram aproximadamente três horas e trinta minutos e contou com o apoio de 03 moradores da região.