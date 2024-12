Banco Central operou duas vezes na manhã desta segunda, vendendo dólares, mas a moeda norte-americana seguiu em alta

Segunda 16/12/24 - 12h50

Com o dólar acima dos R$ 6 desde o anúncio do pacote fiscal, no final de novembro, o Banco Central realizou novas intervenções nesta segunda-feira, 16.



Logo após a abertura, quando a moeda americana alcançou R$ 6,09 (em alta de 1,12%), o Banco Central promoveu um leilão de moeda à vista, ofertando US$ 1,6 bilhão, vendido integralmente a R$ 6,04.



Pouco depois, foi realizado outro leilão, desta vez de US$ 3 bilhões, com compromisso de recompra (leilão de linha), também totalmente adquirido pelo mercado.



O dólar continuou em alta.



Às 11h37, a moeda era negociada a R$ 6,0663, avanço de 0,58%.



Nos últimos 30 dias, o dólar acumula alta de 4,80%, chegando a quase 25% no acumulado do ano.