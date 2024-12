Avião fabricado no Brasil tenta pouso de emergência e cai perto da costa do Mar Cáspio, no Cazaquistão. Das 67 pessoa a bordo, 28 sobreviveram. Choque contra pássaro seria a causa

Quarta 25/12/24 - 8h40

Avião da Azerbaijan Airlines, modelo Embraer, fabricado no Brasil, caiu na cidade de Aktau, Cazaquistão, na madrugada desta quarta-feira (25/12).



Das 67 pessoas a bordo, incluindo cinco tripulantes, 28 sobreviveram e estão sendo atendidas em hospitais locais, repercute a imprensa internacional.



Vídeos que circulam nas redes mostram a tentativa de pouso de emergência a cerca de 3 km do centro urbano de Aktau, próximo à costa do Mar Cáspio.



A aeronave perdeu altitude, bateu no solo e pegou fogo.



Outro vídeo registra passageiros feridos e desorientados ao redor da fuselagem, enquanto equipes de resgate agiam no local.



O Cazaquistão informou que o avião fazia a rota Baku-Grozny e tentou um pouso forçado após atingir um pássaro.



Problemas climáticos, como nevoeiro em Grozny, também influenciaram.



Entre os passageiros, estavam 37 cidadãos do Azerbaijão, 16 russos, seis cazaques e três quirguizes.