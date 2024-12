Avião com piloto de 29 anos sumiu na selva amazônica. A pedido da mãe, é procurado na vastidão de 550 quilômetros quadrados

Quarta 25/12/24 - 8h54

Avião de pequeno porte desapareceu na última sexta-feira (20) em Manicoré, no interior do Amazonas, com quatro pessoas a bordo.



Equipes da Força Aérea Brasileira, da polícia local e do Corpo de Bombeiros do Amazonas realizam buscas, utilizando cães farejadores e aeronaves especializadas.



O desaparecimento foi relatado pela mãe do piloto, Rodrigo Boer Machado, de 29 anos, que informou sobre sua decolagem de Porto Velho (Rondonia) rumo a Manaus.



Ele passou por Ariquemes e Ji-Paraná, onde fez revisões na aeronave, que apresentava problemas.



Rodrigo compartilhou a localização via GPS, mas alertou que poderia ficar sem sinal por até dois dias.



Após dois dias sem notícias, a família acionou a FAB, que identificou um desvio de rota, com o último registro da aeronave em Manicoré.



Moradores locais relataram a possível queda de um avião na comunidade de Bom Jesus, localizada a mais de 300 km de Manaus.



Até a tarde de terça-feira (24), nenhum vestígio da aeronave foi encontrado.



As buscas seguem concentradas em uma área de 550 km².