Mega da Virada, no dia 31, com prêmio de 600 milhões de reais: desde 2008, números 07, 08, 44 e 60 nunca foram sorteados

Quarta 25/12/24 - 23h51

A Mega da Virada 2024, com o maior prêmio da história, de R$ 600 milhões, acontecerá no último dia do ano.



Apostadores usam todos os recursos para aumentar as chances de acertar as seis dezenas, inclusive pedem ajuda à inteligência artificial (IA).



Na história, o número 10 lidera os mais sorteados, contemplado em 5 sorteios.



Depois, vêm 05 e 33, com 4 aparições cada.



Os números 07, 08, 44 e 60 nunca foram sorteados.



De qualquer forma, especialistas dizem que a única forma de aumentar as chances de vitória é apostar em mais números.