No Rio de S. Francisco: "A namorada (...) relatou que fazia um passeio com o companheiro pelas margens do rio quando (...) ele decidiu nadar. Assim que (...) saltou, (...) o homem não foi mais visto"

Homem salta no rio São Francisco durante passeio com a namorada, se afoga e desaparece



Por Vitor Fórneas



Um homem de 31 anos se afogou após saltar nas águas do rio São Francisco, em Pedras de Maria da Cruz, na região Norte de Minas Gerais, nessa quarta-feira (25 de dezembro).



A namorada da vítima relatou que fazia um passeio com o companheiro pelas margens do rio quando, em determinado momento, ele decidiu nadar. Assim que ele saltou, conforme informado pelo Corpo de Bombeiros, o homem não foi mais visto.



Uma equipe do 8º Pelotão do Corpo de Bombeiros foi até o rio São Francisco e iniciou as buscas. No entanto, devido ao anoitecer e à consequente dificuldade de visualização, foi necessário suspender os trabalhos. A retomada está prevista para a manhã desta quinta-feira (26 de dezembro).



Os bombeiros orientam a população a evitar nadar, pescar ou realizar qualquer atividade aquática sem a devida supervisão e os equipamentos de proteção necessários. Em caso de emergência, deve-se ligar para o 193.