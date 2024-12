Corpos são localizados a 30 metros de fundura, no rio Tocantins, onde a ponte JK desabou por exaustão e falta de reparos

Sexta 27/12/24 - 19h37

Prosseguem as buscas após o desabamento da ponte Juscelino Kubitschek, na divisa entre Tocantins e Maranhão.



2 corpos foram localizados a 35 metros de profundidade dentro de uma caminhonete esmagada por uma carreta.



Ainda não foram resgatados.



O desabamento, no dia 23 de dezembro, deixou nove mortos confirmados, oito desaparecidos e um sobrevivente.



Os mergulhos foram temporariamente suspensos devido ao risco de novos desabamentos.



O Corpo de Bombeiros, a Marinha e a Petrobras utilizam robôs submersíveis e sonares para melhorar a visibilidade no fundo do rio, onde há destroços e ferragens perigosas.



A retirada dos corpos depende da remoção da carreta sobre o veículo, operação que exige maquinário pesado.



O Dnit aguarda a chegada de equipamentos de precisão para avaliar a estabilidade da estrutura que sobrou.



As buscas vão ser retomadas neste sábado (28).