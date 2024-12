Condutor de carreta para para prestar socorro a outro e é atingido na Serra de Francisco Sá. Tráfego ficou parado nas duas pistas, na manhã deste último domingo de 2024

Domingo 29/12/24 - 10h18

Na manhã deste domingo, 29/12/2024, por volta das 05:58h, uma equipe do Corpo de Bombeiros de Francisco Sá e outra de Montes Claros, deslocaram até o km 472 da BR 251, lugar conhecido como serra de Francisco Sá em atendimento a um acidente envolvendo duas carretas que seguiam sentido Montes Claros.



O acidente vitimou um condutor de uma carreta que prestava auxílio a um outro motorista de carreta que havia derrapado com seu veículo ficando atravessado em meio a pista, momento em que sofreu uma colisão traseira de uma carreta que vinha descendo a serra.



Com a colisão, a vítima ficou presa pelos membros inferiores embaixo de um dos veículos envolvidos.



A vítima foi socorrida e repassada aos cuidados do SAMU.



A pista ficou interditada nos dois sentidos para remoção dos veículos envolvidos e eliminacao do risco de derrapagem. Atuaram em conjunto no atendimento desta ocorrência, Corpo de Bombeiros, PRF, SAMU e Guincho.