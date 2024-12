Decretada a prisão do presidente afastado da Coreia do Sul. Ele ainda pode ser condenado à morte, ou à prisão perpétua

Domingo 29/12/24 - 23h48

O Gabinete de Investigação da Corrupção da Coreia do Sul emitiu pedido de prisão contra o presidente suspenso Yoon Suk Yeol, após ele decretar lei marcial por seis horas, alegando combater ameaças de "agentes pró-Coreia do Norte".



O fato resultou no impeachment de Yoon pelo Parlamento.



Agora, o Tribunal Constitucional avalia sua remoção definitiva do cargo.



Yoon é acusado de insurreição e pode enfrentar prisão perpétua ou até a pena de morte.



Ele pediu desculpas, afirmando ter agido por desespero.



O primeiro-ministro Han Duck-soo assumiu a presidência interina, mas também sofreu impeachment, acusado de beneficiar Yoon ao não nomear juízes para o tribunal que analisa o caso.



A crise política aumentou.