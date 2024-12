7 milhões de empresas não conseguiram pagar suas dívidas no ano que termina - confirma Serasa

Segunda 30/12/24 - 7h10

Em 2024,, que termina, 7 milhões de empresas brasileiras, quase um terço do total, não conseguiram pagar suas dívidas em dia, segundo dados do Serasa Experian.



A tendência de inadimplência deve se intensificar em 2025.



E especialmente por causa da alta da Selic e do dólar.



O aumento da Selic em setembro levou 100 mil empresas à inadimplência em outubro.



O cenário de juros elevados e inflação deve manter a inadimplência empresarial e do consumidor em alta pelos próximos dois trimestres.



A valorização do dólar, que subiu 27,6% em 2024, também afeta grandes empresas com dívidas em moeda estrangeira.