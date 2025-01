Caminhonete capotou na BR-251, em Francisco Sá. Transportava 4 pessoas, da Bahia para S. Paulo

Quinta 02/01/25 - 11h11

Do Samu, quinta-feira, 11h55m:



acidente com caminhonete agora cedo no km 460 da BR-251, em Francisco Sá



Capotamento de uma caminhonete que seguia da Bahia para São Paulo.



No veículo, estavam quatro pessoas que foram socorridas por equipes do SAMU.



O condutor de 57 anos apresentava um hematoma na cabeça e um corte no braço esquerdo, um homem de 44 anos sentia dor na perna esquerda e um ferimento na perna direita, uma mulher de 29 anos estava com provável fratura de clavícula e um homem de 28 anos sentia dor na região do abdômen.



As vítimas foram atendidas pelas equipes do Samu no local e, em seguida, encaminhadas para o hospital de Francisco Sá.