Até o dia 27 de dezembro, Brasil registrou a saída de 24,3 bilhões de dólares

Quinta 02/01/25 - 16h41

O Brasil teve fluxo cambial negativo de US$ 24,314 bilhões em dezembro até o dia 27, segundo dados preliminares do Banco Central divulgados nesta quinta-feira (2).



O resultado foi influenciado principalmente pelo canal financeiro, que registrou saídas líquidas de US$ 26,042 bilhões.



O canal inclui investimentos estrangeiros, remessas de lucro e pagamento de juros.



O canal comercial apresentou saldo positivo de US$ 1,728 bilhão no mesmo período.



Na última semana de dezembro (23 a 27), o fluxo cambial total ficou negativo em US$ 5,887 bilhões, mesmo com o feriado de Natal no dia 25.



No acumulado do ano até 27 de dezembro, o fluxo cambial, que estava positivo até novembro, virou para um déficit de US$ 15,918 bilhões.