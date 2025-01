A 17 dias da posse de Trump, serviço secreto dos EUA corre para clarear 2 supostos casos de terrorismo com características muito semelhantes

Sexta 03/01/25 - 7h24

Os Estados Unidos iniciaram 2025 com dois ataques suspeitos de atos terroristas.



Os fatos, graves, ocorreram poucos dias antes da posse de Donald Trump como presidente, posse prevista para 20 de janeiro.



Os atentados aconteceram em Nova Orleans e Las Vegas, no dia 1º de janeiro.



Em Nova Orleans, Shamsud-Din Jabbar, um ex-veterano de guerra, atropelou pedestres na Bourbon Street, matando 14 pessoas e ferindo 35.



Ele utilizou uma caminhonete alugada e deixou no veículo uma bandeira do Estado Islâmico.



Jabbar serviu na base militar de Fort Bragg, e as autoridades acreditam que ele foi inspirado pelo grupo terrorista.







Horas depois, em Las Vegas, um Cybertruck da Tesla explodiu em frente ao Trump International Hotel, matando o motorista, Matthew Livelsberger, um militar da ativa.



O veículo continha explosivos e foi alugado pelo mesmo aplicativo usado no atentado anterior.



Livelsberger também passou por Fort Bragg e serviu em zonas de conflito como Afeganistão e Ucrânia.



Apesar das semelhanças, autoridades descartam conexão direta entre os ataques.



Donald Trump culpou as políticas de imigração de Joe Biden pelos atentados.