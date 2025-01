Ganhador de Nova Lima levou os quase 80 milhões de reais da Virada com aposta mínima, de 5 reais

Sexta 03/01/25 - 14h07

Com aposta simples de R$ 5, morador de Nova Lima, na Grande BH, ganhou na Mega da Virada.



Ele já teria pedido o depósito do prêmio, de R$ 79.435.770,67.







A nega da Virada sorteou R$ 635 milhões, divididos entre oito vencedores.



O prazo mínimo para o prêmio ser depositado é de dois dias úteis após a apresentação do bilhete e documentos em agência da Caixa.



Além de Nova Lima, apostas de Brasília, Curitiba (Paraná) e Tupã (S. Paulo) também levaram o prêmio principal.



Os números sorteados foram 01, 17, 19, 29, 50 e 57.