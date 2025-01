Mega-Sena deste sábado é de 3,5 milhões de reais

Sábado 04/01/25 - 6h46

A Mega-Sena pode premiar as seis dezenas neste sábado.



No último sorteio, na Mega da Virada, o prêmio recorde de R$ 635,4 milhões foi dividido entre oito apostas.



As apostas podem ser feitas até as 19h, em qualquer lotérica ou pelo site da Caixa.



O jogo simples, com seis dezenas, custa R$ 5 e oferece uma chance de 1 em mais de 50 milhões de levar o prêmio principal.



A Mega-Sena realiza sorteios às terças, quintas e sábados.