Ministro da Fazenda, de férias oficiais até 21 de janeiro, deverá se reunir com Lula em Brasília

Segunda 06/01/25 - 7h22

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, antecipou sua volta das férias para participar de uma reunião com o presidente Lula, prevista para esta terça-feira, às 10h, no Palácio do Planalto.



As férias do ministro foram registradas no Diário Oficial da União com duração prevista de 2 a 21 de janeiro.



O período de afastamento seria usado para acompanhar o pós-operatório de sua esposa.



Haddad deve participar de reuniões com a equipe econômica, ministros e parlamentares.



O ministro, mesmo de férias, pretende usar o escritório na Avenida Paulista para reuniões.