Venezuela rompe relações com o Paraguai e se isola cada vez mais

Segunda 06/01/25 - 18h39

A Venezuela anunciou, nesta segunda-feira (6), o rompimento oficial das relações diplomáticas com o Paraguai, intensificando a crise política entre os dois países.



O governo venezuelano acusou o presidente paraguaio, Santiago Peña, de adotar uma postura "hostil e intervencionista" contra o regime de Nicolás Maduro.





O chanceler venezuelano, Yván Gil, afirmou que o Paraguai tem colaborado com "grupos desestabilizadores" que buscam derrubar o governo de Caracas.



"Não aceitaremos ingerência estrangeira disfarçada de diplomacia. A Venezuela é um país soberano e exige respeito", declarou em comunicado.







Em resposta, o Paraguai classificou o rompimento como um ato de "radicalismo autoritário" e reforçou seu apoio à oposição venezuelana.



"O governo de Nicolás Maduro é ilegítimo, e o Paraguai sempre estará ao lado dos que lutam pela liberdade e pela democracia", disse o chanceler paraguaio, Rubén Ramírez.



O Paraguai liderou recentemente esforços na Organização dos Estados Americanos (OEA) para investigar violações de direitos humanos na Venezuela.



Os embaixadores de ambos os países deverão deixar seus postos imediatamente, encerrando qualquer diálogo formal entre Caracas e Assunção.



Especialistas apontam que a crise pode isolar ainda mais a Venezuela no cenário sul-americano, já que o país tem relações tensas com outras nações da região, como Colômbia e Brasil.



Este é o segundo rompimento de relações diplomáticas da Venezuela em menos de um ano, sinalizando uma política externa mais rígida de Maduro.