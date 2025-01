Ataque contra médica, em Bocaiúva: "...desferiu vários chutes, empurrou uma mesa e arremessou o computador contra a profissional. O equipamento eletrônico foi destruído"

Segunda 06/01/25 - 17h07

Do Jornal O Tempo, de BH, segunda-feira, 16h58m:Paciente agride médica com chutes e arremessa computador durante atendimento em hospital de MGA médica relatou à PM que o paciente foi levado ao consultório acompanhado por outra pessoaVitor FórneasUm paciente de 56 anos agrediu uma médica, de 28, com chutes e arremessou uma mesa com um computador na direção da profissional durante um atendimento no Hospital Municipal Doutor Gil Alves, em Bocaiúva, no Norte de Minas Gerais.A médica relatou à Polícia Militar (PM) que o paciente chorava nos corredores do hospital e foi levado ao consultório acompanhado por outra pessoa no último sábado (4 de janeiro).De acordo com o registro da ocorrência, enquanto era atendido, o paciente começou a agir de forma agressiva. Ele segurou as mãos e os braços da médica, impedindo-a de examiná-lo.Em seguida, desferiu vários chutes, empurrou uma mesa e arremessou o computador contra a profissional. O equipamento eletrônico foi destruído.O paciente foi contido pelo segurança do hospital. Devido ao estado em que ele se encontrava, a PM não conseguiu ouvi-lo para obter o relato sobre o ocorrido.