15 profissões estão em risco de desaparecer mais rapidamente. Estão nas áreas administrativa, jurídica e contábil. Saiba mais

Quinta 09/01/25 - 8h38

Um estudo da Fundação Dom Cabral (FDC), em parceria com o Fórum Econômico Mundial (WEF), revelou que 15 profissões estão em risco de desaparecer nos próximos anos devido ao avanço da tecnologia.



A pesquisa “Futuro do Trabalho 2025” ouviu mais de mil empregadores e destacou a urgência de capacitação tecnológica, especialmente em áreas como inteligência artificial, big data e segurança cibernética.





Entre as funções que devem desaparecer estão caixas bancários, operadores de telemarketing, funcionários de serviços postais e designers gráficos.



Por outro lado, a tecnologia também cria oportunidades: profissões como especialistas em big data, engenheiros de fintech, desenvolvedores de software e analistas de segurança da informação estão em alta e devem crescer rapidamente.



Para especialistas, o cenário não é catastrófico, mas exige atenção.



O saldo de empregos será positivo, porém muitas empresas preferem demitir funcionários sem as competências desejadas e contratar profissionais já qualificados, o que pode gerar um custo elevado.



58% das empresas pretendem contratar profissionais com novas habilidades, enquanto menos da metade das companhias planeja requalificar funcionários para funções em crescimento.



Outro desafio é a formação acadêmica defasada no Brasil, que não acompanha a evolução tecnológica.



A lista de profissões mais ameaçadas inclui assistentes administrativos, contadores e oficiais jurídicos, enquanto as profissões mais promissoras abrangem especialistas em IA, cientistas de dados, engenheiros ambientais e profissionais de veículos autônomos.