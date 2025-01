Jatinho ultrapassa a pista e cai em S. Paulo. Piloto morreu. Casal e duas crianças foram resgatados. (Veja vídeo no @montesclaroscom, o Instagram da 98FM, no facebook Montesclaroscom Radiomoc e no whatsapp montesclaros.com)

Quinta 09/01/25 - 10h53

Jatinho explodiu ao ultrapassar a pista do aeroporto de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, e parar na Praia do Cruzeiro na manhã desta quinta-feira (9).O piloto, Paulo Seghetto, natural de Goiânia, morreu.Um casal e duas crianças foram resgatados com vida e encaminhados a hospital.Imagens mostram Cessna 525 cruzando a pista e avançando na faixa de areia, em chamas.O acidente ocorreu em meio a condições climáticas ruins e pista molhada.A aeronave havia partido de Goiás.Mulher que estava na orla da praia foi atingida e socorrida com fratura.A aeronave, fabricada em 2008 tem permissão para voos particulares.Pertence a família de fazendeiros, no município de Mineiros, em Goiás.