BR-365, em Claro dos Poções, ficou fechada de madrugada após carreta-tanque tombar com 50 mil litros de etanol, com risco de explosão

Sexta 10/01/25 - 13h01

Dos Bombeiros, sexta-feira, 13h:







Na manhã desta quinta-feira, 9 de janeiro de 2025, o Sétimo Batalhão de Bombeiros, sediado em Montes Claros/MG, foi acionado para atender uma ocorrência de tombamento de uma carreta-tanque carregada com aproximadamente 50.000 litros de etanol anidro na rodovia BR-365, nas proximidades do km 60, após o trevo de Claro dos Poções/MG.



De acordo com informações do motorista, que sofreu apenas um ferimento curto-contuso na perna direita, o veículo seguia de Buritizal-SP para São Francisco do Conde-BA, quando por volta das 2h da madrugada, perdeu o controle da direção, resultando no tombamento.



Inicialmente, não foi detectado vazamento de combustível.



No entanto, por volta das 11h, foi constatado o derramamento de etanol pela escotilha do tanque da carreta, aumentando significativamente o risco de incêndio e explosão.



Diante da gravidade da situação, as guarnições de Comando de Área e Socorro foram mobilizadas e adotaram diversas medidas para controlar o incidente.



Foi realizado o isolamento de um raio de segurança, conforme protocolo para acidentes com produtos perigosos, e o tráfego na rodovia foi totalmente interrompido devido ao risco iminente de explosão.



Também foi feito o monitoramento dos gases inflamáveis suspensos na área, além de ações preventivas de combate a incêndios e explosões, utilizando um Auto Bomba Salvamento e EPIs específicos para a equipe.



Durante a operação, dois estabelecimentos de combate a incêndio foram montados e permaneceram ativos, e o tanque da carreta foi inundado com líquido gerador de espuma para inertizar os gases inflamáveis e eliminar os riscos.



Após a neutralização inicial dos riscos, iniciou-se o transbordo do combustível por volta das 18h, seguido pelo destombamento do veículo.



As ações foram concluídas às 3h da madrugada desta sexta-feira, 10 de janeiro de 2025, quando a segurança no local foi totalmente restabelecida e o tráfego na rodovia pôde ser normalizado.



A operação contou com a atuação integrada do Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Rodoviária Federal e equipe técnica da AMBIPAR.